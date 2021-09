L’Eredità, il concorrente fuori di sè per le domande troppo difficili, il web si rivolta contro il programma (Di martedì 28 settembre 2021) Flavio Insinna è ormai tornato con una nuova edizione del quiz show più amato di sempre ovvero L’Eredità. Il programma è sempre uno dei più seguiti e più amati della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ad ogni modo, accade di tanto in tanto che in puntata accade qualcosa che lascia tutti i presenti ed anche i telespettatori a casa parecchio sconvolti. Proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa del genere. Pare che un concorrente si sia dimostrato piuttosto contrariato da una domanda fatta nel corso della puntata e sia andato su tutte le furie. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza. L’Eredità, un concorrente visibilmente contrariato per una domanda Ogni giorno, su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 va in onda il ... Leggi su baritalianews (Di martedì 28 settembre 2021) Flavio Insinna è ormai tornato con una nuova edizione del quiz show più amato di sempre ovvero. Ilè sempre uno dei più seguiti e più amati della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ad ogni modo, accade di tanto in tanto che in puntata accade qualcosa che lascia tutti i presenti ed anche i telespettatori a casa parecchio sconvolti. Proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa del genere. Pare che unsi sia dimostrato piuttosto contrariato da una domanda fatta nel corso della puntata e sia andato su tutte le furie. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza., unvisibilmente contrariato per una domanda Ogni giorno, su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 va in onda il ...

Advertising

MariAnn02373805 : @taleequaleshow X NON DIMENTICARE, L'EREDITA' 2008, IO SONO NATA BAMBINA COME TUTTI, NON ZERBINO X SACRILEGIO MARCO… - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @misterf_tweets @CIAfra73 @OltreTv @alessio_gaudino @Federic01996… -