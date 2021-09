La vicequestore No Green Pass si difende: “Andrò avanti con o senza divisa” (Di martedì 28 settembre 2021) La vicequestore No Green Pass si difende. Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma che sabato ha definito il Green Pass ‘il marchio della discriminazione’, ha dichiarato che andrà avanti ‘con o senza divisa’. Nei suoi confronti i vertici di polizia hanno avviato un’azione disciplinare, e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato ‘gravissime’ le sue affermazioni. Dichiarazioni ‘gravissime’: così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha definito le parole pronunciate dalla vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò sul palco della manifestazione No Green Pass a Roma. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della polizia ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 28 settembre 2021) LaNosi. Nunzia Alessandra Schilirò, ladi Roma che sabato ha definito il‘il marchio della discriminazione’, ha dichiarato che andrà‘con o’. Nei suoi confronti i vertici di polizia hanno avviato un’azione disciplinare, e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato ‘gravissime’ le sue affermazioni. Dichiarazioni ‘gravissime’: così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha definito le parole pronunciate dalladi Roma Nunzia Alessandra Schilirò sul palco della manifestazione Noa Roma. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della polizia ...

