Kanté non vaccinato e positivo, Tuchel: “È una libera scelta, dobbiamo accettarlo” (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa. Nell’occasione ha affrontato l’argomento Kanté, positivo al coronavirus e non vaccinato. Siamo un riflesso della società. È libertà dei giocatori scegliere se vaccinarsi o no. dobbiamo accettarlo, quel che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita. dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita, non ho certo il polso della situazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas, allenatore del Chelsea, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa. Nell’occasione ha affrontato l’argomentoal coronavirus e non. Siamo un riflesso della società. È libertà dei giocatori scegliere se vaccinarsi o no., quel che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita.stare attenti, la pandemia non è finita, non ho certo il polso della situazione. L'articolo ilNapolista.

