Green pass obbligatorio in Vaticano | le regole dal 1° ottobre

(Di martedì 28 settembre 2021), nuovedal 1°in. Chi sarà sprovvisto del certificato, o di una certificazione di negatività al coronavirus rilasciata in Italia a fronte di un test molecolare o antigenico rapido, non potrà “accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato. Per tutta la durata dell’assenza non è dovuta la retribuzione, fatte salve le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’assegno al nucleo familiare”. Lo stabilisce un decreto generale del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città deldel 18 settembre scorso. Il decreto, nel dettagli, dispone “l’obbligo di possesso delle certificazioni ...

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - UffPost : RT @VittorioSgarbi: Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia. - Jammasrl : #Cronache #governo #GreenPass Governo: aggiornate le faq sul Green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Sono passati ormai quasi due mesi dall'entrata in vigore delper i tavoli dei bar e dei ristoranti: c'è chi non ne ha ancora digerito l'obbligo, ma c'è anche chi non ha ancora imparato a scriverlo in modo corretto . È il caso di un locale di Milano, ...... due forti scosse in rapida sequenza avvertite dalla popolazione Cts, maggiori e graduali riaperture per cinema, teatri e stadi, per chi è munito diBonus mobili fino a 8.000 euro e ...Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera di Roma il Festival di fumetto, animazione, game, cosplay. Tra gli ospiti Arte Povera, Kekkobomba, Faccestamagia ...Momenti di paura in un fast food di via Ostiense a Roma, dove un uomo alla richiesta del personale di mostrare il Green Pass si è rifiutato di ...