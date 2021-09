Geosintesi presenta il primo treno diserbante intelligente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un nuovotecnologico capace di moderare l'impatto delglifosate lungo linea di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie Nord di Milano, grazie ad un nuovo sistema di riconoscimento delle specie infestanti presenti e un miglior dosaggio delle miscele di diserbo. Questo è Dic-80to a Milano in occasione di Expo Ferroviaria daSpa, azienda leader per l'ingegneria ambientale e la manutenzione delle infrastrutture. Ildiserbatore tecnologico Dic-80 è in grado di lavorare sia a regime di circolazione sia di interruzione. Coniuga un locomotore per la manutenzione con un nuovo sistema predittivo di efficientamento sul controllo vegetativo che attraverso una piattaforma brevettata denominata Raillandscape è in grado di automatizzare ...