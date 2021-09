Caso Morisi, verifiche anche sulla cocaina. Presto in procura i due giovani invitati alla festa (Di martedì 28 settembre 2021) Un’unica festa o una serie di appuntamenti ricorrenti, sintomo della «fragilità umana» che lui stesso ha confessato nell’ultimo messaggio social? E la dose di cocaina trovata sul suo tavolo era solo per lui, l’avanzo di un consumo collettivo o anche quella era stata in parte data ad altri? L’indagine per cessione di sostanze stupefacenti che ha costretto l’ex spin doctor di Matteo Salvini, Luca Morisi, a delle rapide dimissioni ha alcuni tasselli importanti da chiarire. Per questo motivo nelle prossime ore la procura di Verona – i cui pm considerano comunque la vicenda un fatto giudiziariamente non di grande rilievo – convocheranno i due giovani che hanno dichiarato ai Carabinieri di aver ricevuto una bottiglietta di droga liquida proprio da Morisi, portando così ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Un’unicao una serie di appuntamenti ricorrenti, sintomo della «fragilità umana» che lui stesso ha confessato nell’ultimo messaggio social? E la dose ditrovata sul suo tavolo era solo per lui, l’avanzo di un consumo collettivo oquella era stata in parte data ad altri? L’indagine per cessione di sostanze stupefacenti che ha costretto l’ex spin doctor di Matteo Salvini, Luca, a delle rapide dimissioni ha alcuni tasselli importanti da chiarire. Per questo motivo nelle prossime ore ladi Verona – i cui pm considerano comunque la vicenda un fatto giudiziariamente non di grande rilievo – convocheranno i dueche hanno dichiarato ai Carabinieri di aver ricevuto una bottiglietta di droga liquida proprio da, portando così ...

