Advertising

glooit : Calcio: 'giramondo' Cusin ct del Sud Sudan, punto a Coppa Africa leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio giramondo

Agenzia ANSA

L'allenatore, che è anche stato vice di Walter Zenga e si considera un "ambasciatore del", debutterà alla guida della sua nuova squadra il mese prossimo, in un quadrangolare ...I siciliani rappresentano una vecchia conoscenza dellametino visto che eliminarono la Vigor ... Calciatore dall'elevata caratura tecnica, Herrera ha vissuto dala propria carriera ...Sarà un allenatore italiano a guidare il Sud Sudan, la nazionale di calcio più giovane al mondo, nata solo nel 2011 dopo l'indipendenza del Paese centro africano. (ANSA) ...B come Bergamo, B come Berna: due delle città del cuore di Robert Prytz. Centrocampista giramondo, il biondo svedese trascorse una bella fetta dei suoi migliori anni calcistici tra Italia e Svizzera: ...