Asl Napoli 2 Nord, via alla terza dose per gli over 80: dove e come (Di martedì 28 settembre 2021) Al via da mercoledì 29 settembre la somministrazione della terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli over 80 residenti sul territorio dell?Asl Napoli 2 Nord.... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) Al via da mercoledì 29 settembre la somministrazione delladei vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli80 residenti sul territorio dell?Asl....

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, l'Asl #Napoli 2 Nord: 'Domani al via dosi per gli over 80' ** - mattinodinapoli : Asl Napoli 2 Nord, via alla terza dose per gli over 80: dove e come - Ticonsiglio : ASL Napoli 3 Sud Torre del Greco: concorso per 60 fisioterapisti <p>L'ASL Napoli 3 Sud di Torre del Greco (Napoli)… - RobertoAtzori : @GiovaAlbanese Possiamo giocare? Chiedo per l'ASL di Napoli. - LiberoCittadArm : Giugliano, abolita la zona rossa nel campo rom: lo riferisce l'ASL Napoli 2 Nord. -