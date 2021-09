Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista scoperto a imbrogliare (Di lunedì 27 settembre 2021) Drastica decisione di Maria De Filippi a Uomini e Donne, la conduttrice ha saputo che un tronista voleva barare e lo ha cacciato dallo studio. Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan dallo studio di Uomini e Donne: il ragazzo è stato scoperto mentre stata provando ad accordarsi con una corteggiatrice. I due volevano frequentarsi fuori dallo studio senza farlo sapere alla produzione. Puntata movimentata quella registrata domenica 26 settembre negli studi di Uomini e Donne. Secondo le informazioni riportate da Il Vicolo delle News, il tronista Joele Milan, nella puntata precedente ha ballato con una delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Drastica decisione diDe, la conduttrice ha saputo che unvoleva barare e lo hato dallo studio.Dehato ilJoele Milan dallo studio di: il ragazzo è statomentre stata provando ad accordarsi con una corteggiatrice. I due volevano frequentarsi fuori dallo studio senza farlo sapere alla produzione. Puntata movimentata quella registrata domenica 26 settembre negli studi di. Secondo le informazioni riportate da Il Vicolo delle News, ilJoele Milan, nella puntata precedente ha ballato con una delle ...

