Tempi lunghi anche perché in Germania i partiti funzionano ancora (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci vorrà tempo, lo sapevamo. anche se le elezioni tedesche di ieri avessero prodotto un risultato più chiaro, per la formazione del governo ci sarebbe stato comunque bisogno di una lunga trattativa. Ora, con la Spd di poco davanti a Cdu/Csu, le cose andranno ancora più per le lunghe, tanto più che l’intesa si dovrà raggiungere a tre. In teoria i numeri basterebbero per una riedizione della GroKo tra i due partiti maggiori, in pratica non sembrano proprio esserci le condizioni politiche. Negli anni la Spd è stata troppo penalizzata nella posizione di junior partner della coalizione con i democristiani; oggi l’alleato minore di un’ipotetica grande coalizione a guida Spd sarebbe la Cdu/Csu, spaventata di fare la stessa fine, specie dopo il pessimo risultato di ieri. Da domani, ognuno per la sua strada. Ci si potrebbe interrogare sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci vorrà tempo, lo sapevamo.se le elezioni tedesche di ieri avessero prodotto un risultato più chiaro, per la formazione del governo ci sarebbe stato comunque bisogno di una lunga trattativa. Ora, con la Spd di poco davanti a Cdu/Csu, le cose andrannopiù per le lunghe, tanto più che l’intesa si dovrà raggiungere a tre. In teoria i numeri basterebbero per una riedizione della GroKo tra i duemaggiori, in pratica non sembrano proprio esserci le condizioni politiche. Negli anni la Spd è stata troppo penalizzata nella posizione di junior partner della coalizione con i democristiani; oggi l’alleato minore di un’ipotetica grande coalizione a guida Spd sarebbe la Cdu/Csu, spaventata di fare la stessa fine, specie dopo il pessimo risultato di ieri. Da domani, ognuno per la sua strada. Ci si potrebbe interrogare sulla ...

Advertising

EleonoraEvi : Dibattito su #nucleare è surreale! Gli italiani hanno già detto NO con due referendum, costa moltissimo, produce ri… - Paciok1991 : Vabbé, ma i tempi lunghi per esami e interventi ci sono sempre stati in Italia. Se paghi, magicamente, esce fuori i… - rogeRosich : Voto in Germania: Draghi teme tempi lunghi a Berlino e guarda a Macron - andreaganduglia : @g_bonfiglio @cesco_78 E' un punto di vista totalmente locale: nel mondo esistono alcune migliaia di lingue, i temp… - ilriformista : Tempi lunghi per il nuovo Governo: 'Entro dicembre' #elezioniGermania -