Spigolatrice di Sapri, polemiche per la statua in bronzo che mette in evidenza le forme. “Uno schiaffo e un’offesa alla storia delle donne” (Di lunedì 27 settembre 2021) polemiche per la statua della Spigolatrice inaugurata a Sapri, in provincia di Salerno, alla presenza delle autorità locali e del presidente M5s Giuseppe Conte in tour elettorale nella zona. Il monumento in bronzo rappresenta la lavoratrice dei campi, addetta alla spigolatura, al centro della poesia di Luigi Mercantini dedicata al fallito tentativo di insurrezione anti borbonica nel Cilento. Ma a far discutere è stata la scelta dell’artista di mettere in evidenza le forme della donna con un abito pressoché trasparente che rievoca un effetto di nudo. La foto scattata durante la cerimonia di svelamento ha iniziato a circolare online nelle scorse ore e ha suscitato la dura condanna di molti esponenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021)per ladellainaugurata a, in provincia di Salerno,presenzaautorità locali e del presidente M5s Giuseppe Conte in tour elettorale nella zona. Il monumento inrappresenta la lavoratrice dei campi, addettaspigolatura, al centro della poesia di Luigi Mercantini dedicata al fallito tentativo di insurrezione anti borbonica nel Cilento. Ma a far discutere è stata la scelta dell’artista dire inledella donna con un abito pressoché trasparente che rievoca un effetto di nudo. La foto scattata durante la cerimonia di svelamento ha iniziato a circolare online nelle scorse ore e ha suscitato la dura condanna di molti esponenti ...

lauraboldrini : La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebb… - MonicaCirinna : A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigola… - ilpost : La discussa statua della “Spigolatrice di Sapri” - fattoquotidiano : Spigolatrice di Sapri, polemiche per la statua in bronzo che mette in evidenza le forme. “Uno schiaffo e un’offesa… - SileoLucia : RT @MonicaCirinna: A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigolatrice… -