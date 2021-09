SOLEIL VS GRETA | CHI E’ LA PIU’ BELLA DEL “REAME”? IL WEB SI PRONUNCIA E SPUNTA UN’ INSTAGRAM STORY CON UN VOLTO NOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ scontro fra titani quello traSorge eGiulia Mastroianni. Dopo il confronto tra l’ex e l’attuale fiamma di Gianmaria Antinolfi, il popolo social sia favore di una delle due e non solo… Al via la quinta puntata del Grande Fratello Vip, tra incontri e scontri che (finalmente) catturano l’attenzione del pubblico social in modo inequivocabile. A far parlare di sè èMastroianni, attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi che, su stretto invito del conduttore del Grande Fratello VIP Alfonso Signorini, calca le scene di uno dei palcoscenici più ambiti di Canale5 nonostante la sua totale assenza dirietà. Popolarità a parte, però,ha classe da vendere! La giovane calabrese, infatti, ammalia il pubblico con la sua naturale bellezza e con un look ...