Serie A, Capello: “Sarà difficile battere il Napoli” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Il Napoli è partito bene, ha avuto anche delle partite non difficilissime ma ha dimostrato di essere una squadra. Nel prosieguo Sarà difficile batterla e difficile da raggiungere perché ho visto della convinzione ed è sempre stata protagonista negli anni scorsi, Non è andato in Champions per pochi punti. Gli scontri diretti saranno fondamentali per chi arriverà prima“. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello, a margine di un convegno in svolgimento al Museo del Calcio. Poi una analisi delle altre big: “L’Inter è la squadra considerata favorita insieme alla Juventus che purtroppo ha dei problemi, non tanto di segnare gol ma che in difesa non è più la squadra di prima – ha aggiunto – Il Milan è frizzante, speriamo duri così, il campionato Sarà ancora più competitivo”. Poi ancora: ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ilè partito bene, ha avuto anche delle partite non difficilissime ma ha dimostrato di essere una squadra. Nel prosieguobatterla eda raggiungere perché ho visto della convinzione ed è sempre stata protagonista negli anni scorsi, Non è andato in Champions per pochi punti. Gli scontri diretti saranno fondamentali per chi arriverà prima“. Queste le dichiarazioni di Fabio, a margine di un convegno in svolgimento al Museo del Calcio. Poi una analisi delle altre big: “L’Inter è la squadra considerata favorita insieme alla Juventus che purtroppo ha dei problemi, non tanto di segnare gol ma che in difesa non è più la squadra di prima – ha aggiunto – Il Milan è frizzante, speriamo duri così, il campionatoancora più competitivo”. Poi ancora: ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Capello: 'L'Inter resta la favorita ma sarà difficile battere il Napoli. Corsa aperta' - giekkk : @Alobrasil74 Ritmo troppo basso. E pur con ritmo basso qualitativamente lo spettacolo è quello che è. Ha spiegato b… - JuriGobbini : @chiumi62 @Edorsi53 @VeteranosRM Con Scifo in regia e Casagrande o Bresciani di punta. E gente come Policano, Bruno… - Alessandrobreg6 : @mic12804 @LucaCohen Zaniolo, il tuo amico che fa sci, pessina, l'altro dell'Udinese sono il capello di brahim, non… - loris_assi : RT @gippu1: Pur non avendo mai vinto lo scudetto, Luciano #Spalletti diventa il quarto allenatore della storia a essere in testa da solo al… -