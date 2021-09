Quanti infortuni per la Joya! 12 in 6 stagioni in bianconero: ecco quali... (Di lunedì 27 settembre 2021) l'ennesimo stop per l'attaccante della Juve, che si ferma dopo l'elongazione del muscolo della coscia sinistra rimediato nella gara contro la Sampdoria. Molti i problemi fisici dell'argentino da ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) l'ennesimo stop per l'attaccante della Juve, che si ferma dopo l'elongazione del muscolo della coscia sinistra rimediato nella gara contro la Sampdoria. Molti i problemi fisici dell'argentino da ...

Advertising

AntoninoLoRe : É l'ennesimo stop per #Dybala, che si ferma dopo l'elongazione del muscolo della coscia sinistra rimediato nella ga… - ridha_dogmani : @Cicciodicastri @mirkonicolino Bisognerebbe vedere quanti di tutti quelli sono muscolari e quanto traumatici ehhh.… - SFormicola : @CucchiRiccardo Mi dispiace veramente,ma mi permetto osservare:quanti giocatori subiscono infortuni e nessuno dice… - Gian19721 : @mirkonicolino Rabiot,Jorge,Morata e su Dybala sarà forse recidiva ,ma segnali di fermarsi non c'erano. Poi succede… - Bianconero4eve1 : 3) non vedo conta con quanti difensori difendi, il problema non è il numero ma il modo un cui si difende. 4) adoro… -