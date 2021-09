Quando Daniel Maldini voleva fare… l’autista (Di lunedì 27 settembre 2021) Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha segnato sabato il suo primo gol in Serie A, contribuendo alla vittoria del Milan contro lo Spezia. A tal riguardo, l’emittente televisiva Setanta Sports ha deciso di dedicare uno speciale alla celebre famiglia di calciatori. E ne è venuto fuori un “retroscena” piuttosto divertente. Già, perché a un certo punto del filmato (risalente a molti anni fa), appare Daniel, ancora bambino, il quale rivela che da grande non avrebbe voluto fare il calciatore, bensì l’autista di autobus. Bene per il calcio italiano che abbia cambiato idea! Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021), figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha segnato sabato il suo primo gol in Serie A, contribuendo alla vittoria del Milan contro lo Spezia. A tal riguardo, l’emittente televisiva Setanta Sports ha deciso di dedicare uno speciale alla celebre famiglia di calciatori. E ne è venuto fuori un “retroscena” piuttosto divertente. Già, perché a un certo punto del filmato (risalente a molti anni fa), appare, ancora bambino, il quale rivela che da grande non avrebbe voluto fare il calciatore, bensìdi autobus. Bene per il calcio italiano che abbia cambiato idea! Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Tuttosport - Daniel Maldini è solo l'ultimo talento lanciato da Pioli: il progetto giovani del Milan sta dando i su… - TheTrumanShow2 : RT @ScottoSalvo: Quando Il 'Dio del Calcio' lascio questa terra,Daniel lo ricordò con questa foto in cui Diego gli mise il pallone in testa… - CirMancin : RT @ScottoSalvo: Quando Il 'Dio del Calcio' lascio questa terra,Daniel lo ricordò con questa foto in cui Diego gli mise il pallone in testa… - Lorebiglio : Daniel Levy che ricatta Harry Kane facendogli dire pubblicamente che voleva restare al Tottenham, quando ovviamente… - infoitsport : Daniel, un Maldini in attacco. E uno Zidane in porta: quando i figli d'arte brillano in un altro ruolo -