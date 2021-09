Pensione 3 anni prima nati fino al 1958, quando è possibile (Di lunedì 27 settembre 2021) Andare in Pensione a 64 anni e non a 67? Si può a determinate condizioni. E lo prevede il sistema previdenziale con una misura strutturale ma assai particolare. Infatti oltre all'età ed ai contributi, che sono i fattori determinanti per la quiescenza, per uscire a 64 anni serve una determinata anzianità di versamenti, intesa come data di inizio della carriera lavorativa. La misura di cui parliamo è la Pensione anticipata contributiva, che rientra nel blocco delle pensioni anticipate Inps, ma che per essere fruibile, oltre ai contributi versati occorre avere una determinata età. Per il 2022, dal momento che si tratta di una misura strutturale, possono lasciare il servizio i nati fino al 1958. Infatti si parte dai 64 anni di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Andare ina 64e non a 67? Si può a determinate condizioni. E lo prevede il sistema previdenziale con una misura strutturale ma assai particolare. Infatti oltre all'età ed ai contributi, che sono i fattori determinanti per la quiescenza, per uscire a 64serve una determinata anzianità di versamenti, intesa come data di inizio della carriera lavorativa. La misura di cui parliamo è laanticipata contributiva, che rientra nel blocco delle pensioni anticipate Inps, ma che per essere fruibile, oltre ai contributi versati occorre avere una determinata età. Per il 2022, dal momento che si tratta di una misura strutturale, possono lasciare il servizio ial. Infatti si parte dai 64di ...

