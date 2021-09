Pappalardo non è più generale carabinieri, tolti i gradi (Di lunedì 27 settembre 2021) Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, non è più generale dell’Arma dei carabinieri. Secondo quanto si apprende a Pappalardo è stato notificato oggi un provvedimento amministrativo di perdita del grado per rimozione da parte del ministero della Difesa. La motivazione, a quanto si apprende, è aver violato i doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia. “Un abuso”, dice Pappalardo commentando il provvedimento. “Mi hanno notificato comportamenti che riguardano la mia attività politica, io sono presidente di un movimento politico e ho parlato davanti a tutti nel corso di manifestazioni pubbliche”. “Da anni mi perseguitano”, sottolinea annunciando di essersi già rivolto ai suoi legali: “Presenterò una denuncia e chiederò in nome e per conto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Antonio, leader dei Gilet Arancioni, non è piùdell’Arma dei. Secondo quanto si apprende aè stato notificato oggi un provvedimento amministrativo di perdita del grado per rimozione da parte del ministero della Difesa. La motivazione, a quanto si apprende, è aver violato i doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia. “Un abuso”, dicecommentando il provvedimento. “Mi hanno notificato comportamenti che riguardano la mia attività politica, io sono presidente di un movimento politico e ho parlato davanti a tutti nel corso di manifestazioni pubbliche”. “Da anni mi perseguitano”, sottolinea annunciando di essersi già rivolto ai suoi legali: “Presenterò una denuncia e chiederò in nome e per conto ...

