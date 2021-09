“Non si fa così”. Marcello in lacrime, tutto lo studio di UeD contro Ida Platano. Anche Maria De Filippi (Di lunedì 27 settembre 2021) Ida e Marcello a Uomini e Donne hanno caratterizzato la puntata di lunedì 27 settembre. Nello studio, Marcello Messina ha espresso il suo interesse per Ida Platano, che all’apparenza sembra ricambiare. La dama, infatti, ha deciso di dedicare il suo tempo alla conoscenza del nuovo cavaliere, chiudendo con Graziano prima di approfondire la relazione. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale 5, Marcello ha rivelato. “In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo, Anche se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimasto così affascinato: mi sembrava una donna diversa, più remissiva e poco grintosa. Ida, invece, è una vera e propria leonessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Ida ea Uomini e Donne hanno caratterizzato la puntata di lunedì 27 settembre. NelloMessina ha espresso il suo interesse per Ida, che all’apparenza sembra ricambiare. La dama, infatti, ha deciso di dedicare il suo tempo alla conoscenza del nuovo cavaliere, chiudendo con Graziano prima di approfondire la relazione. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale 5,ha rivelato. “In passato ero rimasto colpito da Roberta Di Padua, ma avevo seguito con attenzione la storia tra Ida e Riccardo,se ho scoperto davvero chi è solo ora che ci stiamo conoscendo. Dalla tv non ne ero rimastoaffascinato: mi sembrava una donna diversa, più remissiva e poco grintosa. Ida, invece, è una vera e propria leonessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Non così Levante sarà mamma, il suo annuncio sui social ... così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di "E questo cuore non mente" che ti ha portata in giro per l'Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il ...

"Il diavolo mi ha stritolata, voleva uccidermi". Le parole choc di Claudia Koll Guardando alcune foto di scena di Così fan tutte, pellicola del 1992 vietata ai minori di cui fu protagonista, l'attrice non ha dissimulato un certo disagio. " Mi danno fastidio queste foto del ...

