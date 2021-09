Napoli, Anguissa predica calma: 'Restiamo concentrati' (Di lunedì 27 settembre 2021) Napoli - Frank Zambo Anguissa è arrivato al Napoli solo nell'ultimo giorno di mercato, ma in poco più di un mese ha già preso in mano le redini del centrocampo e fatto innamorare i tifosi azzurri. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021)- Frank Zamboè arrivato alsolo nell'ultimo giorno di mercato, ma in poco più di un mese ha già preso in mano le redini del centrocampo e fatto innamorare i tifosi azzurri. Il ...

anperillo : I numeri abbinati al bel gioco legittimano la leadership del #Napoli: 6 vittorie su 6, 2° attacco con 16 gol, migli… - sechesi : Quarta partita in maglia azzurra e i 15 milioni di riscatto per Anguissa sono già la miglior spesa che il Napoli po… - sscalcionapoli1 : CdS – Allegri scambierebbe tutti i suoi mediani per Anguissa! Pare giochi da sempre nel Napoli - CatoneEmanuele : Pazzo, sì! Pazzo di #Anguissa! #Napoli - Ring12681945 : 'Anguissa ha recuperato anche le palle che mi sono scese l’anno scorso con Gattuso. ' #Napoli #Anguissa -