Mario Monti | «Di Angela Merkel conosco pregi ed errori Non capì la crisi dell’euro In terrazza a Berlino mi convinse a candidarmi»

Advertising

Lorettb6 : @AxiaFel Quattro anni dopo nasceva il Gruppo Bilderberg, che ha annoverato tra i suoi membri personaggi come Agnell… - GIOVANNISETTAN1 : @GuidoCrosetto @lauracesaretti1 La vera intervista da leggere è sempre sul @Corriere fatta da @federicofubini a Mar… - NinoAiello7 : Monti: «Di Merkel conosco pregi ed errori: non capì la crisi dell'euro, troppa tolleranza con Orban»… - Gastone_derolla : RT @federicofubini: Monti: «Di Merkel conosco i pregi e gli errori. Non capì la crisi dell'euro. E nella terrazza della cancelleria a Berli… - CarinoLodi : RT @frankponch72: @RigottoValery @a_meluzzi @marcell16895275 @CarinoLodi @Leonard48598239 @Antonel15773761 @liliaragnar @FmMosca @gustinicc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Monti

Nel giorno dell' esito delle elezioni in Germania è uscita su "Il Corriere della Sera" l'intervista a, che ha tracciato un profilo della cancelliera uscente Angela Merkel , alla guida del Paese da ben 16 anni. Tra aneddoti e curiosità l'ex presidente del Consiglio ha rimarcato a Federico ...Mentre in queste ultime settimane si deciderà quello che sarà il futuro politico della Germania, in Italia, commenta le elezioni del 2021 e la figura dell'ex cancelliera tedesca, ...Federico Fubini per il "Corriere della Sera" Senatore, che interlocutore fu per lei Angela Merkel durante la crisi dell'euro? «Appena il governo da me presieduto ottenne la fiducia, giunse una richies ...Le elezioni federali in Germania del 2021, tenute il 26 settembre, vedono il Paese posto di fronte ad un bivio rispetto a quella che sarà la situazione politica ...