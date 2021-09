(Di lunedì 27 settembre 2021) In radio, negli store e sulle piattaforme il nuovo singolo diTHE(Universal Music) con la partecipazione nel video dell’attore GIANNI PARISI. In radio, negli store e sulle piattaforme il nuovo singolo diTHE(Universal Music) con la partecipazione nel video dell’attore GIANNI PARISI. “Non c’è classe sociale o ricchezza che ci possa far pensare di essere privilegiati nel rapporto tra genitore e figlio, ogni vita ha il suo disagio e la sua saggezza indipendentemente dal ruolo che si vive. Il mondo purtroppo vive ancora di molti pregiudizi che vanno cambiati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LUCA RUSTICI

WWWITALIA

... i muratori Titoli Adriano e Aldo, Bettegazzi Felice e Lorenzo,Vincenzo (cuoco); aiutanti: Pastorelli Renato, Barone Sergio, Recanati Giovanni, Cantonetti Franco, Bellettato, Pezzini ...GianZurlini Un detto popolare recita che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. ... Vialee viale Pasini Due fra i maggiori punti di ingorgo sono vialee viale ...Luca Rustici scommette su se stesso. Fratello d'arte, autore, produttore, discografico, Luca Rustici ha deciso di tornare a farsi sentire, a proporsi come artista. Il cammino che ...Arriva il 24 settembre in radio, negli store e sulle piattaforme il nuovo singolo di LUCA RUSTICI “CHANGE THE WORLD” feat. ANDREA SANNINO (Universal Music) con la partecipazione nel video dell’attore ...