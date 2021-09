Li conosci i problemi della tua vagina? (Di lunedì 27 settembre 2021) La normalizzazione della V-Beauty, la skincare delle parti intime con prodotti e trattamenti ad hoc, ha ricordato alle donne che vale la pena prendersi cura di ogni singola zona del loro corpo, vagina compresa. Questa attenzione verso sé stesse consente di acquisire più consapevolezza, un approccio fondamentale per abbattere i tabù che ancora accompagnano piaceri e problemi delle parti intime. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) La normalizzazione della V-Beauty, la skincare delle parti intime con prodotti e trattamenti ad hoc, ha ricordato alle donne che vale la pena prendersi cura di ogni singola zona del loro corpo, vagina compresa. Questa attenzione verso sé stesse consente di acquisire più consapevolezza, un approccio fondamentale per abbattere i tabù che ancora accompagnano piaceri e problemi delle parti intime.

MarySpes : RT @Ussignur_: @jdroad @longagnani Se conosci qc che ha subito un rapido declino cognitivo, deficit di memoria, cambiamenti di personalità,… - MaurizioARicci : @rossimone77 @Pascali_Luca_ @chiccotesta Forse non conosci l'inglese, hai postato un articolo che smentisce tutti i… - ElianaR65255194 : @paulolden1 E senti, tu conosci qualcuno esentato per problemi medici. Io no. E comunque non compriamo niente, grazie - cherrylipvs : non ho pranzato e ora sono andata in cucina e ho mangiato di tutto certo Miriam facciamo binging tanto è l’unico mo… - ericonzola : @itsgebher Vedi che hai problemi con l'italiano? Tommy disse a Giulia 'se mi chiami fro** ci resto male ma lo sono… -

Ultime Notizie dalla rete : conosci problemi Serena Williams, la campionessa che ha trasformato il tennis compie 40 anni: le cinque partite - simbolo della sua carriera Problemi? Nessuno . Al tie - break è dominante: sette punti a quattro. Nessuno ancora lo sa ma per ... Tu non mi conosci'. Dalle minacce si arriva alla chiamata del supervisor. 'Non ho mai fatto a botte ...

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, la nuova coppia di 'Striscia la notizia' ... sai quella sensazione che hai quando entri in una casa che non conosci e non sai dove sono la ... e anche raccontare un'Italia che magari vive dei disagi, dei problemi e delle volte si sente un po' ...

Li conosci i problemi della tua vagina? Vanity Fair Italia Li conosci i problemi della tua vagina? L'atrofia vulvovaginale, comunemente detta secchezza vaginale, è un disturbo che colpisce una donna su tre. Le formulazioni che uniscono idratazione, protezione e azione lenitiva aiutano a ridurre i s ...

? Nessuno . Al tie - break è dominante: sette punti a quattro. Nessuno ancora lo sa ma per ... Tu non mi'. Dalle minacce si arriva alla chiamata del supervisor. 'Non ho mai fatto a botte ...... sai quella sensazione che hai quando entri in una casa che none non sai dove sono la ... e anche raccontare un'Italia che magari vive dei disagi, deie delle volte si sente un po' ...L'atrofia vulvovaginale, comunemente detta secchezza vaginale, è un disturbo che colpisce una donna su tre. Le formulazioni che uniscono idratazione, protezione e azione lenitiva aiutano a ridurre i s ...