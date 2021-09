Lavoro: Consulenti a Inps, no a sanzioni per ticket licenziamento già calcolati (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - La circolare Inps n. 137 del 17 settembre modifica i criteri per la determinazione del cosiddetto ticket di licenziamento, rimandando a un successivo messaggio le modalità per regolarizzare eventuali importi fuori misura. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, preso atto dell'interpretazione, ha chiesto che non siano applicate sanzioni e termini prescrizionali per i ticket già calcolati vista l'indicazione tardiva dell'Istituto, tra l'altro in rettifica di propri provvedimenti. E' quanto sottolineano i Consulenti del Lavoro in una nota. Da questa premessa nasce l'approfondimento di Fondazione studi cosulenti del Lavoro dal titolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - La circolaren. 137 del 17 settembre modifica i criteri per la determinazione del cosiddettodi, rimandando a un successivo messaggio le modalità per regolarizzare eventuali importi fuori misura. Il Consiglio nazionale dell'ordine deidel, preso atto dell'interpretazione, ha chiesto che non siano applicatee termini prescrizionali per igiàvista l'indicazione tardiva dell'Istituto, tra l'altro in rettifica di propri provvedimenti. E' quanto sottolineano idelin una nota. Da questa premessa nasce l'approfondimento di Fondazione studi cosulenti deldal titolo ...

