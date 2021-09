L'adozione dell'esotico in musica (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel post precedente terminavo accennando a quanto, nell’adozione in musica di moduli esotici o sentiti come tali, vi si presentava un certo carattere di dileggio. Nell’accogliere quanto è alieno, vi è sempre, in fondo, un ammicco e, in musica, l’adozione dell’esotico si mostra sempre come divertimento o svago. Atteggiamento diffusissimo ma non a tutti: Wagner ne era immune a tal punto da rimproverare a Brahms i trascorsi ungheresi delle Danze. È difficile delimitare le coordinate storiche circa l’inizio dell’atteggiamento in questione, certamente non si conoscono antecedenti alla villanella di Croce, seppur è utile osservare quanto di italiano, in particolare modo della scuola veneziana, sia penetrato nella cultura ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel post precedente terminavo accennando a quanto, nell’indi moduli esotici o sentiti come tali, vi si presentava un certo carattere di dileggio. Nell’accogliere quanto è alieno, vi è sempre, in fondo, un ammicco e, in, l’si mostra sempre come divertimento o svago. Atteggiamento diffusissimo ma non a tutti: Wagner ne era immune a tal punto da rimproverare a Brahms i trascorsi ungheresie Danze. È difficile delimitare le coordinate storiche circa l’inizio’atteggiamento in questione, certamente non si conoscono antecedenti alla villanella di Croce, seppur è utile osservare quanto di italiano, in particolare modoa scuola veneziana, sia penetrato nella cultura ...

