Il monito del Papa: l’aborto è un omicidio, come affittare un sicario (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giorno dopo la legalizzazione dell'aborto nella Repubblica di San Marino tramite un referendum il Papa torna a ribadire che per la Chiesa cattolica l'interruzione di gravidanza è un "omicidio" pari ad assoldare un "sicario" per "risolvere un problema". Nel corso di un discorso alla Pontificia accademia per la vita, Francesco ha criticato la "cultura dello scarto", nei confronti di bambini e anziani, e - senza riferimento a San Marino - ha parlato dei "bambini che non vogliamo ricevere" tramite "la legge dell'aborto che li rimanda al mittente, li uccide, e oggi questo è diventato modo normale tra virgolette: è bruttissimo, è proprio un omicidio, per capirlo bene ci aiuta a fare una doppia domanda: è giusto - ha detto Francesco riproponendo un argomento a lui caro - eliminare, fare fuori una vita umana per risolvere ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giorno dopo la legalizzazione dell'aborto nella Repubblica di San Marino tramite un referendum iltorna a ribadire che per la Chiesa cattolica l'interruzione di gravidanza è un "" pari ad assoldare un "" per "risolvere un problema". Nel corso di un discorso alla Pontificia accademia per la vita, Francesco ha criticato la "cultura dello scarto", nei confronti di bambini e anziani, e - senza riferimento a San Marino - ha parlato dei "bambini che non vogliamo ricevere" tramite "la legge dell'aborto che li rimanda al mittente, li uccide, e oggi questo è diventato modo normale tra virgolette: è bruttissimo, è proprio un, per capirlo bene ci aiuta a fare una doppia domanda: è giusto - ha detto Francesco riproponendo un argomento a lui caro - eliminare, fare fuori una vita umana per risolvere ...

