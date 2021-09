Il Bologna e Sabatini si separano Saputo | ' Grazie' Ma quella frase

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Si separano le strade del Bologna e del dirigente Walter Sabatini - angeloinitaly : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Sabatini dice addio al Bologna: “Grazie per il lavoro svolto” - fcin1908it : UFFICIALE – Sabatini dice addio al Bologna: “Grazie per il lavoro svolto” - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Bologna annuncia l'addio di Walter Sabatini: 'Il contratto non sarà rinnovato' ? - Carlino_Bologna : Il Bologna e Sabatini si dicono addio. Saputo: 'Ringrazio Walter' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sabatini

, ufficiale l'addio di Walterdopo diversi stagioni come dirigente del club emiliano E' ufficialmente conclusa l'avventura tra ile Walter. Ecco il comunicato diramato dal club emiliano: 'Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante diFc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza ...Walternon è più il coordinatore tecnico dele del CF de Montreal. Una nota di qualche minuto fa ha messo la parola fine al rapporto fra le parti 'Free 2 Be Holdings Inc., la società ...Walter Sabatini non è più il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal. Saputo: "Gli auguro le migliori fortune per il futuro". E' durata poco più di due anni l'avventura dirigenziale di ...Bologna, 27 set. - "Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabati ...