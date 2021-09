Ibrahimovic salta l’allenamento | contro l’Atletico non ci sarà

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli che dovrà ancora far a meno di Zlatan. L’attaccante domani nonin campoMadrid, nella seconda sfida valida per la fase a gironi della Champions League. L’attaccante non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio e ha lasciato Milanello prima dell’inizio delodierno. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ma, al di là della supermaschera, è un uomo intelligente. E sa quello che può fare. I quarant'anni arrivano fra poco e i ritmi del corpo, anche quelli del corpo di un superatleta, vanno ...Dunque siun giro di conferenza stampa - come spesso capita quando ci sono turni ... Fuori anche: proprio ieri sera il presidente Scaroni ha ipotizzato il rientro dello svedese nel ...Ibra salta l’Atletico Madrid – Zlatan Ibrahimovic domani non sarà convocato per la sfida contro l’Atletico Madrid. Il giocatore svedese che non ha smaltito ancora l’infortunio non ci sarà nello spareg ...Ibrahimovic salterà, intanto, sicuramente Milan-Atlético Madrid, seconda gara del Gruppo B di Champions League di domani sera Era tornato in campo, qualche settimana fa, a 'San Siro' contro la Lazio, ...