I Bastardi di Pizzofalcone 3 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Idi3, la terza stagione della serie tvda Monica Vullo. La saga della squadra di poliziotti che si riscattano, guidata dall’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), promette sorprese. Maria Vera Ratti è la new entry nella storica squadra. Anche lei, nel ruolo di Elsa Martini detta ‘la rossa’, è un po’ ‘bastarda’, ma si rivelerà un’ottima poliziotta.lade Idi3 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, ...