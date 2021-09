Google | il colosso di Mountain View compie 23 anni

Advertising

computermente : il colosso di Mountain View lancia una nuova, interessante funzionalità rivolta agli utenti che amano salvare conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Google colosso

Rai News

Inoltre ildi Mountain View ha affermato di aver nascosto altri sconti all'interno delStore, ma sarà compito dell'utente andarli a cercare.specifica che nella promozione non ...E furono proprio i fondatori dia proporre l'affare al, che però rifiutò l'acquisto. Alla fine del 1998,aveva un indice di circa 60 milioni di pagine. La home page era ancora ...In occasione del compleanno di Google, i gigante della tecnologia offre numerose offerte sul suo Store. Le promozioni dureranno per tutta la giornata di oggi, 27 settembre 2021.Google lancia oggi una nuova interessante promozione, in occasione del proprio compleanno, che permette di risparmiare il 20% sui propri dispositivi.