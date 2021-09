GF Vip | Soleil Sorge è fidanzata | la confessione

(Di lunedì 27 settembre 2021)si confessa e si lascia scappare che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip c’è un uomo ad aspettarla. Un uomo che le ha fatto perdere la testa e con cui è pronta a costruire qualcosa d’importante. Ecco perché dentro il loft di Cinecittà è un piccolo angelo…. Anche lei come Raffaella Fico, ha un uomo che la sta aspettando fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La showgiel italo americana è uscita allo scoperto. Lo ha fatto mentre chiacchierava liberamente con Francesca Cipriani e Nicola Pisu. Tra una confidenza e l’altra ha detto che fuori dalla Casa di Cinecittà c’è qualcuno che le ha fatto perdere completamente la testa. Ma perché questa improvvisa? Perchée Francesca parlavano del loro istinto materno. ...

Colpo di scena al GF: a regalarcelo èSorge che dopo lo scontro accesissimo con Gianmaria Antinolfi ha vuotato il sacco svelando la presenza di un misterioso ragazzo fuori dalla Casa. Si tratta di un fidanzato?...Sorge è fidanzata? Dopo Raffaella Fico e Amedeo Goria, continua il valzer del relazione sentimentali celate o poco chiare al GF, adesso è la volta dell'italo americana che, nelle scorse ore,...Dopo un breve commento al comportamento di Gianmaria e Clarissa, Soleil svela di provare dei sentimenti per un uomo misterioso ...Nel frattempo Soleil racconta a Nicola del sogno che ha fatto questa notte. Nel sogno Soleil trova dei cuccioli di cane su un fondale marino e nuota per riportarli a galla, dove c ...