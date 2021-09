Don Luigi Pugliese | “a Ponte Riccio puzza da sempre | adesso di più | ma ci sono tanti altri problemi”

(Di lunedì 27 settembre 2021) E’ allarme miasmi, ma in zonai residentianni che respirano veleni.nauseabonda dovuta dai rifiuti e dai roghi, qui è all’ordine del giorno, dacome denuncia DonParroco di San Matteo. Miasmi non nuovi per la zona, ma da quando laha inviato ad invadere l’area L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : Comunione e liberazione trema dopo che Papa Francesco ha commissariato i consacrati del movimento fondato nel 1954… - aleiapino : RT @TV2000it: #Eccomi, la docuserie sulla Vocazione al #sacerdozio Don Luigi Zucaro cappellano dell’@bambinogesu, è uno dei protagonisti d… - cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo del 28 Settembre 2021 - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Aurelia Antica ?????? Rallentamenti tra Largo Tomaso Perassi e Largo Don Luigi Guanella in di… - GianniVukaj : RT @TV2000it: #Eccomi, la docuserie sulla Vocazione al #sacerdozio Don Luigi Zucaro cappellano dell’@bambinogesu, è uno dei protagonisti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Luigi

Teleclubitalia

... mentre quello denominato 'Targa' è finito alla Chevron B27 Cosworth del mantovanoMoreschi. ... Quell'anno si disputò l'ultima edizione della corsa ideata daVincenzo Florio, come gara di ...... Progetto sperimentale per la didattica orientativa e digitale Ascoli Piceno Istituto Comprensivo Statale Monticelli "Giussani" Ascoli Piceno; Didattica orientativa e digitale provincia ...È apparentemente un venerdì qualunque, il primo fine settimana autunnale. E’ il 26 settembre del 1997, Luigi Fanelli, militare di Bari, è in permesso. Trascorre tutta la giornata con la sua famiglia, ..."Siamo tutti sulla stessa barca". La frase pronunciata da Papa Francesco il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro vuota è risuonata più volte durante la tredicesima edizione del Festival francescano ...