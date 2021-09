Cyberpunk 2077 vi sono piaciute storia e quest? CD Projekt vuole il feedback dei fan (Di lunedì 27 settembre 2021) Le conversazioni sui videogiochi su Twitter possono spesso diventare tossiche quando si discute di un titolo che crea divisioni. Giochi come The Last Of Us Part II hanno sperimentato questo durante i suoi primi mesi dal lancio. Nonostante ciò, il Lead quest Designer di Cyberpunk 2077 ha chiesto ai fan su Twitter un feedback sulle missioni del gioco, sperando di scoprire cosa funziona, cosa no e perché. Nonostante il lancio di Cyberpunk 2077 abbia diviso i giocatori, molti fan vedono ancora del potenziale nel titolo e credono che alla fine potrebbe raggiungere quella grandezza che si aspettavano con più aggiornamenti. Pawel Sasko, il lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha chiesto su Twitter un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Le conversazioni sui videogiochi su Twitter posspesso diventare tossiche quando si discute di un titolo che crea divisioni. Giochi come The Last Of Us Part II hanno sperimentatoo durante i suoi primi mesi dal lancio. Nonostante ciò, il LeadDesigner diha chiesto ai fan su Twitter unsulle missioni del gioco, sperando di scoprire cosa funziona, cosa no e perché. Nonostante il lancio diabbia diviso i giocatori, molti fan vedono ancora del potenziale nel titolo e credono che alla fine potrebbe raggiungere quella grandezza che si aspettavano con più aggiornamenti. Pawel Sasko, il leaddesigner di, ha chiesto su Twitter un ...

