Carne, attenzione: cucinarla così può portare a un tumore (Di lunedì 27 settembre 2021) La conferma della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro: preparare la carna così può contribuire allo sviluppo di un tumore. attenzione Fonte articolo: AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Conoscere, prevenire e difendersi. Sono queste le parole chiave per questa lotta mondiale contro il cancro che ogni anno registra purtroppo migliaia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 settembre 2021) La conferma della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro: preparare la carnapuò contribuire allo sviluppo di unFonte articolo: AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Conoscere, prevenire e difendersi. Sono queste le parole chiave per questa lotta mondiale contro il cancro che ogni anno registra purtroppo migliaia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

jo_na0110 : Sono convinto di non aver mai colto fino in fondo il significato di quella storia della libbra di carne, anche perc… - brasilezz : RT @marcocappato: L'attenzione alla firma online ha fatto perdere di vista ad alcuni il fatto che oltre 600.000 firme per il #ReferendumEut… - BirbaInfuriata : RT @marcocappato: L'attenzione alla firma online ha fatto perdere di vista ad alcuni il fatto che oltre 600.000 firme per il #ReferendumEut… - gred_vet : RT @IlPattoTradito: Non abbiamo certo bisogno di consumare nuove specie, abbiamo bisogno di ridurre drasticamente il consumo di #carne. Per… - HakulinenMaria : RT @OCEANUS_it: Preferire una borsa in cotone alle micidiali buste di plastica è il primo passo, la prima scelta consapevole, un simbolo, c… -