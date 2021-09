Australia: un grosso Boeing C - 17 fa lo slalom tra i grattacieli di Brisbane (Di lunedì 27 settembre 2021) Il velivolo cargo della Royal Australian Air Force, sfreccia in mezzo agli edifici e ai grattacieli di Brisbane, in Australia, mentre alcuni spettatori entusiasti filmano la scena. Il fly - by, ossia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Il velivolo cargo della Royaln Air Force, sfreccia in mezzo agli edifici e aidi, in, mentre alcuni spettatori entusiasti filmano la scena. Il fly - by, ossia ...

Advertising

EBellerio : @Pasquinotweet @aledenicola Non hanno chiuso il trade deal con gli USA in cui sperava tanto BJ e...AUKUS era in rea… - hugored : Scemi di guerra.Australia: un grosso Boeing C-17 «fa slalom» tra i grattacieli di Brisbane - lucio22673283 : Australia: un grosso Boeing C-17 «fa slalom» tra i grattacieli di Brisbane - msn_italia : Australia: un grosso Boeing C-17 «fa slalom» tra i grattacieli di Brisbane - Milestemplaris : @ErGeometra @AndreaInterNews Forse non riesco a spiegarmi: per me Onana a zero è un 'sì' grosso come l'Australia. P… -