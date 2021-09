Atp Sofia 2021: un ottimo Mager doma Mannarino e centra gli ottavi di finale (Di lunedì 27 settembre 2021) Gianluca Mager (numero 78 ATP) vola al secondo turno del torneo Atp di Sofia 2021. Decisivo il successo in due set (6-3 6-2) messo a segno ai danni del francese Adrien Mannarino (numero 54 ATP) dopo 1h e 09 minuti di gioco. Adesso per l’azzurro agli ottavi di finale ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic (numero 62 ATP), che quest’oggi ha dato un dispiacere al pubblico di casa andando ad estromettere in due set (7-6 6-4) la wild card bulgara Adrian Andreev. Un buonissimo esordio quello di Gianluca, che ha condotto le operazioni sin dall’inizio contro un avversario sempre molto ostico su queste superfici. LA PARTITA – Il primo set si decide nel quarto game, in cui Mager strappa la battuta al francese alla seconda chance a disposizione (3-1). Il sanremese nel sesto gioco ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Gianluca(numero 78 ATP) vola al secondo turno del torneo Atp di. Decisivo il successo in due set (6-3 6-2) messo a segno ai danni del francese Adrien(numero 54 ATP) dopo 1h e 09 minuti di gioco. Adesso per l’azzurro aglidici sarà il serbo Miomir Kecmanovic (numero 62 ATP), che quest’oggi ha dato un dispiacere al pubblico di casa andando ad estromettere in due set (7-6 6-4) la wild card bulgara Adrian Andreev. Un buonissimo esordio quello di Gianluca, che ha condotto le operazioni sin dall’inizio contro un avversario sempre molto ostico su queste superfici. LA PARTITA – Il primo set si decide nel quarto game, in cuistrappa la battuta al francese alla seconda chance a disposizione (3-1). Il sanremese nel sesto gioco ...

