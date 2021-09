Agente aggredito a Bellizzi Irpino | Osapp sistema allo sbando

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Rappresenta l’emblema “del fallimento delpenitenziario nelle carceri campane” l’aggressione avvenuta sabato scorso nel carcere di Avellino dove alcuni detenuti hanno organizzato “una vera e propria spedizione punitiva con pestaggio nei confronti di un assistente capo coordinatore in servizio al Reparto Penale”. Chiede “un cambio di rotta nella politica penitenziaria” Luigi Castaldo, vice segretario regionale dell’in Campania per il quale “i poliziotti penitenziari, ormai, sono lasciati soli esbaraglio”. “Il poliziotto, appena dopo un violento diverbio verbale con un detenuto di elevato spessore criminale, – dice ancora Castaldo – veniva senza apparenti motivida altri detenuti. Due, in particolare, lo hanno spinto con violenza all’interno del Corpo di Guardia e ...

