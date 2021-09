Vince ancora la Juventus, ma che brividi. Con la Sampdoria è 3-2 (Di domenica 26 settembre 2021) Al momento è difficile pensarlo. Vince ancora la Juventus contro una Sampdoria mai doma. La Vecchia Signora parte bene col vantaggio di Dybala e con la rete di Bonucci su rigore. Allo scadere della prima frazione segna Yoshida per gli ospiti. Nella ripresa Locatelli trova la prima rete in maglia bianconera, poi Candreva costringe i padroni di casa ad una lunga sofferenza finale. La Juventus risale in classifica, resta ancora al palo la Sampdoria. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-4-2. In porta c’è Perin, alla prima maglia da titolare in questa stagione. In mezzo alla difesa tornano Bonucci e De Ligt, sulle corsie esterne giocano Cuadrado e Sandro. A metà campo Locatelli e Bentancur con Bernardeschi e Chiesa esterni. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Al momento è difficile pensarlo.lacontro unamai doma. La Vecchia Signora parte bene col vantaggio di Dybala e con la rete di Bonucci su rigore. Allo scadere della prima frazione segna Yoshida per gli ospiti. Nella ripresa Locatelli trova la prima rete in maglia bianconera, poi Candreva costringe i padroni di casa ad una lunga sofferenza finale. Larisale in classifica, restaal palo la. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-4-2. In porta c’è Perin, alla prima maglia da titolare in questa stagione. In mezzo alla difesa tornano Bonucci e De Ligt, sulle corsie esterne giocano Cuadrado e Sandro. A metà campo Locatelli e Bentancur con Bernardeschi e Chiesa esterni. La ...

