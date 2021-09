Vademecum per il G20 sull’Afghanistan Scrive l’amb Marsilli

Leggi su formiche

(Di domenica 26 settembre 2021) Caparbietà nel perseguire il risultato anche nei momenti in cui lo stesso sembrava sfuggire di mano, associata a un atteggiamento di basso profilo, privo di inutili ostentazioni, nella ininterrotta tessitura dei contatti internazionali indispensabili per la convocazione dell’autorevole foro da lui presieduto. Sono alcuni degli “ingredienti” alla base del successo diplomatico riportato dal presidente del Consiglio Mario Draghi attraverso la conferma ( seppure per ora solo “ufficiosa”) dello svolgimento, nel mese di ottobre, del vertice straordinario G20. Un’affermazione di prestigio, è bene ribadirlo da subito, non solo per l’ attuale inquilino di Palazzo Chigi in una materia, per di più, del tutto estranea a quel contesto finanziario in cui è da anni riconosciuto protagonista, ma anche per il governo italiano e, a ben vedere, per l’intero Paese, ...