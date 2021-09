Svizzera, verso il sì al referendum su matrimoni omosessuali (Di domenica 26 settembre 2021) Nel Paese già dal 2007 sono autorizzate le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma questa istituzione presenta dei limiti rispetto al matrimonio Leggi su rainews (Di domenica 26 settembre 2021) Nel Paese già dal 2007 sono autorizzate le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma questa istituzione presenta dei limiti rispetto al

rossshin1 : @Prima_Vera56 @Sivalesbenest @HoaraBorselli Poi,poverina,col CAZZO(oddio,maleducazione!)che x gli italiani INDIGENI… - askanews_ita : In #Svizzera verso il 60% di sì al referendum per le nozze gay #referendum - putino : Sempre in #Svizzera ???? netta vittoria del No per la cosiddetta “iniziativa 99%”, un progetto per aumentare le tasse… - laregione : Votazioni federali, Iniziativa 99% verso la bocciatura - laregione : Votazioni federali, matrimonio per tutti verso l’approvazione -