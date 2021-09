Sophie Ellis Bextor: "Sono stata stuprata quando avevo 17 anni" (Di domenica 26 settembre 2021) Sophie Ellis Bextor, durante una recente intervista del Daily Mail, ha rivelato di essere stata stuprata da un ragazzo più grande quando aveva soltanto diciassette anni. Sophie Ellis Bextor ha rivelato di essere stata stuprata all'età 17 anni da un musicista ventinovenne. La cantautrice e modella inglese ha incontrato l'uomo, che lei chiama "Jim", ad un concerto e ha accettato di seguirlo nel suo appartamento dove lui l'ha violentata. La cantante di Murder on the Dancefloor ha detto che l'uomo si è preso la sua verginità nonostante lei gli avesse espressamente detto che non voleva fare sesso con lui. Parlando per la prima volta dell'incidente, Sophie ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021), durante una recente intervista del Daily Mail, ha rivelato di essereda un ragazzo più grandeaveva soltanto diciassetteha rivelato di essereall'età 17da un musicista ventinovenne. La cantautrice e modella inglese ha incontrato l'uomo, che lei chiama "Jim", ad un concerto e ha accettato di seguirlo nel suo appartamento dove lui l'ha violentata. La cantante di Murder on the Dancefloor ha detto che l'uomo si è preso la sua verginità nonostante lei gli avesse espressamente detto che non voleva fare sesso con lui. Parlando per la prima volta dell'incidente,ha ...

