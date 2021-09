Samp, D'Aversa: «Prestazione c'è stata ma non basta, migliorare» (Di domenica 26 settembre 2021) “Le prestazioni bene o male ci sono sempre state contro queste grandi squadre. Poi quando perdi tutte e due le partite bisogna ragionare più sulle cose da migliorare che sugli aspetti positivi. Fare delle buone prestazioni non basta”. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juventus. “Se riesci a fare due gol ma non porti a casa il risultato vuol dire che hai commesso degli errori – ha proseguito – Nel primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juventus, mi riferisco alle tante ripartenze. La Juve in campo aperto ti può mettere in difficoltà. Tre big affrontate nelle prime sei? Avrei preferito un calendario diverso pur di avere qualche punto in più, tutto quello che si è fatto di buono ci deve servire per affrontare le squadre della nostra qualità e ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Le prestazioni bene o male ci sono sempre state contro queste grandi squadre. Poi quando perdi tutte e due le partite bisogna ragionare più sulle cose dache sugli aspetti positivi. Fare delle buone prestazioni non”. Lo ha detto il tecnico delladoria Roberto D’ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juventus. “Se riesci a fare due gol ma non porti a casa il risultato vuol dire che hai commesso degli errori – ha proseguito – Nel primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juventus, mi riferisco alle tante ripartenze. La Juve in campo aperto ti può mettere in difficoltà. Tre big affrontate nelle prime sei? Avrei preferito un calendario diverso pur di avere qualche punto in più, tutto quello che si è fatto di buono ci deve servire per affrontare le squadre della nostra qualità e ...

