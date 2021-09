Napoli 2-0 Cagliari 11' Osimhen | 57' Insigne | è finita | azzurri in vetta alla classifica a punteggio pieno!

(Di domenica 26 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenutidiretta testuale del match di Serie A tra. Glivogliono riprendersi ladellae restare apieno, mentre i sardi allenati dal grande ex Mazzarri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta con l'Empoli. FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski,. All. Spalletti.(3-5-2) Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri. GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - IFTVofficial : OSI OSI OSIIIIIMHENNNN, CANNOT STOP SCORING! NAPOLI 1-0 CAGLIARI - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Cagliari 2-0, rete di Insigne L. (NAP) - lgonzaloherrera : #SerieA ???? 2021/22 Fecha 6 Napoli 2 - Cagliari 0 - ZaLatan23 : @realvarriale @victorosimhen9 @sscnapoli @CagliariCalcio Complimenti al Napoli primo posto meritato ! Un appunto pe… -

Ilnon si ferma più. Vittoria anche sul(2 - 0) e sesto successo consecutivo in campionato. Brillano Osimhen e Insigne. La squadra di Spalletti si conferma capolista. LE PAGELLE DEL ...Seconda contro penultima:, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri , animeranno il posticipo di Serie A della sesta giornata e i partenopei avranno la possibilità di ritornare in testa alla classifica e centrare ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Cagliari, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di ...Il Napoli risponde al successo ottenuto ieri dal Milan battendo per 2-0 il Cagliari nel posticipo domenicale allo stadio Diego Armando Maradona e centrando il sesto successo in altrettante partite La.