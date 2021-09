Mirko Masia di Amici 2021: chi è, età, genitori, nonna, dove vive, Instagram (Di domenica 26 settembre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Mirko Masia è uno dei ballerini che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane con la sua storia e la sua vita difficile ha toccato il cuore di tutti, anche quello di Alessandra Celentano che ha deciso di dargli una possibilità di vita. Non solo nel ballo. Ma conosciamola meglio! Mirko Masia di Amici 2021: chi è, età, genitori, nonna, lavoro Mirko Masia è nato a Civitavecchia nel 2002 e ha 19 anni. E’ cresciuto ad Allumiere e, seppur giovanissimo, non ha avuto una vita facile. Suo padre ha lasciato la madre quando lui era ancora piccolo, ma è stata la morte della nonna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare eè uno dei ballerini che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane con la sua storia e la sua vita difficile ha toccato il cuore di tutti, anche quello di Alessandra Celentano che ha deciso di dargli una possibilità di vita. Non solo nel ballo. Ma conosciamola meglio!di: chi è, età,, lavoroè nato a Civitavecchia nel 2002 e ha 19 anni. E’ cresciuto ad Allumiere e, seppur giovanissimo, non ha avuto una vita facile. Suo padre ha lasciato la madre quando lui era ancora piccolo, ma è stata la morte della...

