La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie di Lignano (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre si è svolta la seconda edizione della manifestazione podistica organizzata dal Running Team Conegliano: ricavato alla LILT di Udine. E, sul traguardo, una rosa per tutte le partecipanti Una domenica di Corsa per Lignano Sabbiadoro. La parola d’ordine è divertimento e solidarietà. In massima sicurezza, visti i tempi. La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie della rinomata località balneare friulana: l’aveva fatto per la prima volta un anno fa, poi la manifestazione inizialmente programmata per la primavera 2021 era slittata di cinque mesi a causa della pandemia. E questa mattina, finalmente, si è tornati a correre tra il lungomare e il centro cittadino. Circa 1200 i partecipanti. In maggioranza donne, ma anche ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 settembre 2021) Domenica 26 settembre si è svolta la seconda edizione della manifestazione podistica organizzata dal Running Team Conegliano: ricavato alla LILT di Udine. E, sul traguardo, una rosa per tutte le partecipanti Una domenica diperSabbiadoro. La parola d’ordine è divertimento e solidarietà. In massima sicurezza, visti i tempi. Lale vie della rinomata località balneare friulana: l’aveva fatto per la prima volta un anno fa, poi la manifestazione inizialmente programmata per la primavera 2021 era slittata di cinque mesi a causa della pandemia. E questa mattina, finalmente, si è tornati a correre tra il lungomare e il centro cittadino. Circa 1200 i partecipanti. In maggioranza donne, ma anche ...

Advertising

udine20 : La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie di Lignano - - macondo83 : RT @Luca_Monta_: La ciliegina sulla torta per onorare una carriera perfetta nel motocross. A Tony Cairoli mancava solo il successo al motoc… - rep_parma : Segnali di risveglio del Parma: i crociati frenano la corsa del Pisa (1-1 al Tardini) [aggiornamento delle 19:47] - Nat_Casatelli : RT @manginobrioches: Ora li vogliamo tutti a sfidarsi nella corsa delle bighe al Colosseo (così Michetti non deve nemmeno imparare gli appu… - Frances47226166 : RT @manginobrioches: Ora li vogliamo tutti a sfidarsi nella corsa delle bighe al Colosseo (così Michetti non deve nemmeno imparare gli appu… -