Islanda, più della metà dei seggi del Parlamento è occupato da donne: è la prima volta in Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Le donne al potere. È la svolta dell’Islanda dove le donne detengono più della metà dei seggi nel nuovo Parlamento, secondo i risultati finali delle elezioni. Si tratta della prima volta in Europa. Dei 63 seggi dell’Althing, 33 sono stati vinti da donne, o il 52%, secondo le proiezioni basate sui risultati finali. Nessun altro Paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari donne, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47% secondo i dati della Banca Mondiale. Intanto la coalizione di governo, guidata dal primo ministro Katrin Jakobsdottir va verso la conferma della maggioranza. ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Leal potere. È la sdell’dove ledetengono piùdeinel nuovo, secondo i risultati finali delle elezioni. Si trattain. Dei 63dell’Althing, 33 sono stati vinti da, o il 52%, secondo le proiezioni basate sui risultati finali. Nessun altro Paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47% secondo i datiBanca Mondiale. Intanto la coalizione di governo, guidata dal primo ministro Katrin Jakobsdottir va verso la confermamaggioranza. ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @agambella: #Islanda Maggioranza femminile: elette più deputate di deputati. Prima volta in Europa. - brubenasich : Siam sicuri, sicuri che non ci sia una circoscrizione in una delle città con più di 1/2 milioni di abitanti in Euro… - panzaantonio61 : RT @messveneto: L’Islanda ha un Parlamento a maggioranza costituito da donne. E' un record in Europa: Nessun altro Paese europeo ha mai avu… - messveneto : L’Islanda ha un Parlamento a maggioranza costituito da donne. E' un record in Europa: Nessun altro Paese europeo ha… - Silvia_Majoraj : Ormai da anni si conferma il trend in cui l'Islanda guadagna sempre più un pezzetto del mio cuore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Islanda più L'Islanda ha un Parlamento a maggioranza costituito da donne. E' un record in Europa ... con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47%, secondo i dati della Banca Mondiale. ... A differenza di altri Paesi, l'Islanda non ha quote legali sulla rappresentanza femminile in parlamento, ...

Islanda, parlamento composto per il 52% da donne: record europeo L'Islanda è stata a lungo un pioniere nell'uguaglianza di genere e nei diritti delle donne, ed è stata in cima alla classifica dei paesi più egualitari del World Economic Forum negli ultimi 12 anni. ...

Le strade più belle del mondo da percorrere con la fantasia (per il momento) GQ Italia ... con la Svezia che si avvicina dima si ferma al 47%, secondo i dati della Banca Mondiale. ... A differenza di altri Paesi, l'non ha quote legali sulla rappresentanza femminile in parlamento, ...L'è stata a lungo un pioniere nell'uguaglianza di genere e nei diritti delle donne, ed è stata in cima alla classifica dei paesiegualitari del World Economic Forum negli ultimi 12 anni. ...