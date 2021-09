Il Paradiso delle Signore puntate dal 27 settembre al 1 ottobre 2021: la scelta di Vittorio (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle puntate dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore vedremo Vittorio fare una scelta che dividerà i dipendenti del negozio. Di cosa si tratta? Il Paradiso delle Signore puntate dal 27 al 29 settembre 2021: la scelta di Vittorio Contro ogni previsione Vittorio decide di assumere Flora, pensando bene di poterla aiutare visto il suo enorme talento. Così decide di assumerla come stilista dimostrando di credere nelle sue capacità. Per alcuni questo gesto è oltraggioso dato che Flora è la figlia illeggittima di Achille, ma ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 26 settembre 2021) Nelledal 27al 1della soap opera italiana Ilvedremofare unache dividerà i dipendenti del negozio. Di cosa si tratta? Ildal 27 al 29: ladiContro ogni previsionedecide di assumere Flora, pensando bene di poterla aiutare visto il suo enorme talento. Così decide di assumerla come stilista dimostrando di credere nelle sue capacità. Per alcuni questo gesto è oltraggioso dato che Flora è la figlia illeggittima di Achille, ma ...

