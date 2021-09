Faggiano | «Basta piangersi addosso Sampdoria più forte delle avversità»

(Di domenica 26 settembre 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni. «Inutile, la rosa è competitiva. Un po’ di sfortuna c’è ma durante l’anno si stabilizza tutto. L’assenza di Gabbiadini, Verre e Torregrossa con qualche problema non fa bene. Ma ci sta in un’annata. Siamo più forti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

