Fabrizio Corona torna a parlare di Ilary Blasi: ecco cosa è successo (Di domenica 26 settembre 2021) Sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona commenta gli ascolti di Star in The Star, programma condotto da Ilary Blasi Ilary Blasi è tornata in tv con “Star in The Star”, il programma che somiglia a Il cantante mascherato e che va in onda su Canale 5. Dopo la messa in onda delle prime puntate è apparso subito evidente che la trasmissione non è di gradimento del pubblico di Canale 5. Gli ascolti parlano chiaro e la trasmissione rischierebbe la chiusura stando a voci di corridoio e indiscrezioni che trapelano. Proprio per questo aspetto, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Ilary Blasi. Sul suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) Sul suo profilo Instagram,commenta gli ascolti di Star in The Star, programma condotto data in tv con “Star in The Star”, il programma che somiglia a Il cantante mascherato e che va in onda su Canale 5. Dopo la messa in onda delle prime puntate è apparso subito evidente che la trasmissione non è di gradimento del pubblico di Canale 5. Gli ascolti parlano chiaro e la trasmissione rischierebbe la chiusura stando a voci di corridoio e indiscrezioni che trapelano. Proprio per questo aspetto,to adi. Sul suo profilo Instagram,ha ...

Advertising

blogtivvu : Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: la sua “vendetta” dopo la lite al Grande Fratello Vip - teresacapitanio : RT @GrandeFratello: Ilary ha qualcosa da dire a Fabrizio Corona... ed è subito SCONTRO! #GFVIP - teresacapitanio : RT @Manuel_Real_Off: Frecciatine di Fabrizio Corona a Ilary Blasi con le illustrazioni per i più piccoli #GfVip - Margher15764165 : RT @mengonismadking: meno uomini che prendono come esempio di vita fabrizio corona ma più uomini che prendono come esempio kerem bürsin, gr… -