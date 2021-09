ConDivisa esprime solidarietà al Vice Questore Schillirò

Leggi su forzearmatenews

"Sono certa che chi ha il compito di "valutare la libertà di pensiero" delNunzia Alessandra Schilirò, terrà in debita considerazione anche tutte le volte che, libera dal servizio, non ha mai esitato a schierarsi accanto alle persone gravemente e costantemente minacciate dalla 'ndrangheta. Stiamo parlando di un Servitore dello Stato integerrimo che oltre a compiere il proprio dovere, non ha mai fatto mancare una parola di conforto, un consiglio a me e ad altre persone prese di mira dai componenti di alcune delle più pericolose famiglie di 'ndrangheta. Per me un punto di riferimento anche a centinaia di chilometri di distanza". Lo scrive Lia Staropoli presidente Presidente Associazione nazionale