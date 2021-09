Carolina Marconi ha scoperto il tumore perché desiderava un figlio | una battaglia difficile

(Di domenica 26 settembre 2021) Addolora tutti la confessione chefa sulla scoperta del: voleva une hadi dovere combattere. Così forte sui social e poientra nello studio di Verissimo e l’emozione è più forte del previsto. Sta affrontando lapiùdella sua vita e si capisce forse solo adesso. Sui socialsorride sempre, è così saggia, la sua forza è naturale, le serve anche per migliorarsi ogni giorno ma poi le basta la prima semplice domanda di Silvia Toffanin e le lacrime scendono veloci. Ha scelto di fare la prima intervista in tv dopo la chemio senza parrucca, senza capelli. E’ bellissima...

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - isadoralarosa : RT @fanpage: Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremamente emozion… - benjamn_boliche : Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremamente emozionante?? - benjamn_boliche : RT @fanpage: Carolina #Marconi ospite a #Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Un momento estremamente emozion… - lucantoniolucas : Che forza, Carolina Marconi. Mi ha commosso #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

la conosciamo tutti per essere una ex gieffina la cui carriera è iniziata sostanzialmente all'interno proprio di questo reality, i l Grande Fratello. Poi ha iniziato a lavorare nel ...Chi è Alessandro Tulli, fidanzatoAlessandro Tulli è il fidanzato di. La showgirl e l'ex calciatore della Roma si sono conosciuti e innamorati nel 2014, e da allora coltivano una relazione vissuta ...Quando i medici le hanno annunciato il tumore ha risposto: “Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio” ...Carolina Marconi un'attrice e personaggio televisivo, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a una delle prime edizioni del ...